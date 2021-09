Vorträge in Dingelstädt: Tipps und Infos zum Thema Gesundheit

Dingelstädt. Im Bürgerhaus von Dingelstädt geht es in zwei Vorträgen um das Thema Gesundheit und Vorsorge.

Als Gesundheitsstadt will sich Dingelstädt einen Namen machen und lädt zu zwei Vorträgen ein. Am 5. Oktober, 18 Uhr, geht es um das Thema Vorsorgeuntersuchungen. In den vergangenen Jahren haben sich Änderungen in der Vorsorge und den Vorsorgeintervallen ergeben. Dies führe, so Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU), zu Unsicherheiten. Für die Bürger sei es wichtig zu wissen, welche Vorsorgeuntersuchungen es gebe. Interessant sei zudem, welche Kosten die Krankenkassen tragen.

Am 2. November, 18 Uhr, wird Jutta Hübner über Prävention und Gesundheitskompetenz sprechen. „Unter Gesundheitskompetenz versteht man die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anwenden zu können. Dies ist wichtig, um im Alltag angemessene Entscheidungen zur Gesundheit treffen zu können, die Lebensqualität zu erhalten und verbessern zu können“, heißt es aus der Stadtverwaltung. An dem Abend gibt es auch erste Ergebnisse der Bürgerumfrage. Beide Vorträge finden im Bürgerhaus statt.

Anmeldung: Tel.: 036075/3422 oder E-Mail: helena.stoeber@dingelstaedt.de.

