Vortrag über Eichsfelder im Amerikanischen Unabhängogkeitskrieg

Das Alte Rathaus in Heiligenstadt.

Heiligenstadt. Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein lädt zum Vortragsabend ein.

„Juche nach Amerika – Eichsfelder im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg“ lautet der Titel eines Vortragsabends, zu dem der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein am Donnerstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr einlädt. Mitglieder und Interessierte sind im Festsaal des Alten Rathauses willkommen, berichtet der Vereinsvorsitzende Günter Liebergesell. Als Referent konnte Mathias Degenhardt (Göttingen) gewonnen werden. Er berichtet von seinen Recherchen über die Kriegsteilnehmer aus dem Eichsfeld am Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg von 1775 bis 1783. Denn auch Söldner aus dem Eichsfeld stritten in Amerika für die britische Krone.

Wegen der begrenzten Plätze im Festsaal werden Interessierte, die an dem Vortragsabend teilnehmen wollen, gebeten, sich bis Mittwoch, 20. Oktober, bei Sigrid Seifert, Telefon: 03606/613905, E-Mail sigrid.seifert53@gmx.de, oder bei Günter Liebergesell, Telefon: 03606/6525860, E-Mail g.liebergesell@web.de, anzumelden. Es gelten die aktuellen Coronaregeln.