Waldbaden mit Tücken auf Burg Bodenstein

Bodenstein. Am kommenden Freitag gastiert Sascha Korf mit seinem Programm „…denn er weiß nicht, was er tut.“

Zum Open Air lädt der Freundeskreis Bodensteiner Kabarett am kommenden Freitag, 13. August, um 20 Uhr in den Burggarten der Burg Bodenstein ein. Sascha Korf, Deutschlands lustiger Spontanitätsexperte gastiert an diesem Abend mit seinem Programm „...denn er weiß nicht, was er tut.“

Die Freude auf Spiel, Spaß und Spannung ist perfekt. Der Vollblutcomedian und interaktive Kabarettist erzählt mit vollstem Körpereinsatz aus seinem Leben und ist dabei auf der Suche nach dem ultimativen Glück. Doch nicht nur für sich, sondern vor allem für sein Publikum. Natürlich stellt sich da die Frage, was ist eigentlich Glück? Für die einen ist es der Sechser im Lotto, für die anderen ein freier Parkplatz in der Innenstadt. Wild und rasant, aber immer sympathisch, bindet Sascha Korf alle Menschen in seine Show mit ein. Die Zuschauer sind nach seiner Aussage das Herzstück des Abends.

Und so erlebt das Publikum was passiert, wenn Sascha Korf in einem Nobel-Restaurant den Kellner für einen Pantomimen hält, wenn er beim Waldbaden sämtliche heimischen Tiere in den Wahnsinn treibt oder wenn er zu einer Yogastunde geht und beim „herabschauenden Hund“ mit einer Taube kollidiert.

Lachseminare, Eishotels oder Schwimmen mit Forellen: Der Turbolader der Comedy hat alles probiert, um seinem Publikum davon zu berichten und um stellvertretend zu schauen, was davon wirklich glücklich macht.

Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro.

Kartenvorbestellungen unter: Tel. 036074/970