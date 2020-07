Waldbrand im Eichsfeld ausgebrochen

Zu einem Waldbrand wurden am Donnerstagnachmittag mehrere Feuerwehren im Eichsfeld alarmiert. Gegen 17 Uhr steht in einem unwegsamen Gelände rund zwei Kilometer von Silkerode entfernt in Richtung der niedersächsischen Orte Barbis und Bartholfelde eine Fläche von 50 mal 50 Metern in Flammen.