Der Waldlauf in Heyerode geht dieses Jahr in die siebte Runde.

Waldlauf in Heyerode als erste Laufveranstaltung des Jahres

Am Mittwoch wird der alljährliche Waldlauf in Heyerode wie geplant noch in der Sommerferienzeit stattfinden. „Wegen der gesetzlichen Regelungen ist eine Anmeldung nur für über www.landgasthof-hainich.de möglich“, heißt es von Bernd Montag vom ausrichtenden Verein Diakonie Doppelpunkt.

Einladender ist das Team vom Alten Bahnhof, das zum Verein gehört. Dort, am Maibaum, befinden sich Start und Ziel. Angeboten werden Läufe über fünf (Start 18.15 Uhr) und zwölf Kilometer (18 Uhr). Eine Zeitmessung gibt es nicht. „Nach dem Lauf kann man sich im Biergarten mit einem Grillbuffet und Getränken verwöhnen lassen“, so Montag.

Die Teilnahme kostet 5 Euro. Für alle Starter gibt es ein Multifunktionstuch.