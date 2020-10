Wallrode: Neuer Hochbehälter mit Löschwasser

Oliver Thiele (links), Geschäftsleiter Wasser- und Abwasserzweckverband Eichsfelder Kessel und Heiko Steinecke, Bürgermeister der Landgemeinde Am Ohmberg am neuen Hochbehälter in Wallrode. Die Gemeinde beteiligt sich am Wegebau.

Wallrode. Wasser- und Abwasserzweckverband Eichsfelder Kessel investiert 580.000 Euro in Wallrode.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZ) Eichsfelder Kessel errichtet aktuell einen neuen Hochbehälter in der Ortslage Wallrode, die zu der Landgemeinde Am Ohmberg gehört. Der vorhandene, noch aus DDR-Zeiten stammende, Hochbehälter entsprach sowohl von seinem bautechnischen Zustand als auch vom bereitgestellten Volumen nicht mehr den Anforderungen, die an eine moderne Trinkwasserversorgung gestellt werden, erklärt Oliver Thiele, Geschäftsleiter des WAZ.