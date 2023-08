Wanderbus-Tour führt Eichsfelder Wanderfreunde nach Deuna

Eichsfeld. Die fünfte Tour des Wanderbusses der Eichsfeldwerke führt unter anderem ins Zementwerk Deuna. Dort steht auch eine Werksführung auf dem Programm.

Unter Führung von Gerhard Wenzel und Helmut Heiland wird die fünfte Tour der diesjährigen Wanderbus-Saison am Sonntag, 6. August, zum Kalksteinbruch und zum Zementwerk Deuna führen. Im Rahmen einer eineinhalbstündigen Besichtigung des Tagebaus mit Werksführung werden die Teilnehmer Wissenswertes über die Geschichte des Industriekomplexes sowie über den Rohstoffabbau und die Modernisierung des Werkes erfahren.

Gegen 12.30 Uhr geht es weiter nach Keula. Von hier führt die etwa sechs Kilometer lange Wanderung durch den Keulaer Wald zum Rondell, wo eine halbstündige Rast ansteht. Mit dem Abstieg über die Düntreppen geht es nach Vollenborn weiter. Von dort führt die Tour über den unteren Dünwanderweg und den ehemaligen Tontagebau nach Deuna, wo gegen 15.30 Uhr eine Einkehr in die Gaststätte „Zum Weißen Roß“ geplant ist. Die Rückfahrt erfolgt um 17 Uhr.

Die Linie 1 des Wanderbusses startet um 9.30 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Heiligenstadt. Zustiege sind um 9.35 Uhr in der Petristraße Heiligenstadt, um 9.55 Uhr am ZOB in Dingelstädt, um 10.10 Uhr am ZOB Leinefelde sowie um 10.25 Uhr am ZOB in Worbis möglich. Deuna wird gegen 10.50 Uhr erreicht. Wanderfreunde können an der Haltestellen einsteigen und sich zum Ausgangspunkt der Führung bringen lassen. Tickets kosten für Erwachsene zehn, für Kinder fünf Euro. Beim Familienticket fahren zwei Kinder kostenlos mit. Die Führungen sind im Preis enthalten. Auch größere Gruppen können nach Anmeldung unter 03605/515253 teilnehmen.

Nähere Informationen: www.eichsfeldwerke.de/wanderbus; Rückfragen an: 0361/573915004