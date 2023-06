Wanderer auf Abwegen sorgen im Eichsfeld für Polizeieinsatz

Polizei und Rettungskräfte hatten am Montagmittag einen Einsatz im Landkreis Eichsfeld.

Sickenberg. Zwei Wanderer sorgen am Montagmittag für einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften.

Zwei Wanderer auf Abwegen haben am Montagmittag einen Einsatz von Rettungskräften und Polizei ausgelöst. Wie die Polizei berichtete, hatten die beiden zwischen Sickenberg und Weidenbach in unwegsamem Gelände eine vermeintliche Abkürzung genommen, die über eine Böschung führte. Mitten im Berghang wurden die zwei Wanderer dann wegen der Beschaffenheit des Untergrunds unsicher und wählten den Notruf. Mit Unterstützung der alarmierten Feuerwehr fanden sie schließlich wieder zurück auf den gekennzeichneten Wanderweg, so die Polizei.