Wanderer im Eichsfeld können zusätzliche Stempel sammeln

Geisleden. „Touringen“ nennt sich das Konzept für Wanderer, bei dem sie auf ihrer Tour durch den Freistaat Stempel sammeln können. Im Eichsfeld gibt es seit kurzem zwei neue Stationen.

„Touringen“, eine Schöpfung aus Tour und Thüringen, vereint neben dem Spaß am Wandern das Abenteuer mit Entdeckersinn. Das Prinzip ist einfach: Man folgt auf der Jagd nach den Touringen-Stempeln den schönsten Wanderwegen Thüringens. Tourenhefte geben einen Überblick über jede Route. Neben einer Beschreibung und Streckenparametern enthalten sie auch das Höhenprofil und regionale Highlights. Zusätzlich zur Ausgabe für Erwachsene sind auch separate Kindervarianten erhältlich. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Stempelheft sein Eigen zu nennen. Hier gilt es, Hunderte Stempel zu sammeln. Je nach der Anzahl gesammelter Stempel winken verschiedene Abzeichen, welche erwandert werden wollen.

Seit kurzem gibt es auch in der Gemarkung Geisleden zwei Stempelkästen. So wurde ein Kasten an der Stützmauer am Anger neben der Kirche St. Cosmas und Damian sowie ein weiterer Kasten im Bereich der Antonius-Kapelle angebracht. Diese und die weiteren neu hinzugekommenen Stempel aus ganz Thüringen sind in der Neuauflage des Heftes enthalten, welches in der Touristeninformation Heiligenstadt sowie online unter der Internetadresse www.touringen.de erhältlich ist.