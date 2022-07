Wandertag „Rund um den Eichsfelder Dom“

Wanderfreunde sind am kommenden Sonntag nach Effelder eingeladen.

Effelder. SV Germania Effelder lädt ein.

Wanderfreunde mit einer Vorliebe für das südliche Eichsfeld sollten sich den Sonntag, 31. Juli, vormerken. Dann findet der 27. Volkswandertag „Rund um den Eichsfelder Dom“ in Effelder statt. Angeboten werden drei Strecken über vier (kinderwagenfreundlich), sieben und elf Kilometer. Der Start- und Zielpunkt ist der Sportplatz in Effelder. Gestartet werden kann zwischen 8 und 10 Uhr. An Start und Ziel sowie bei einem Verpflegungsstand unterwegs kann sich gestärkt werden. Die Wanderer des SV Germania Effelder freuen sich darauf, nach zwei Jahren Zwangspause zahlreiche Teilnehmer aus nah und fern zum Wandern auf den ausgeschilderten Strecken begrüßen zu können.