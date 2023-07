Warmes und kaltes Dankeschön für Eichsfelder Helfer

Blutspender sind am Dienstag in Birkungen willkommen. (Symbolbild)

Birkungen. Eichsfelder Blutspender sind am Dienstag in Birkungen willkommen. Für sie gibt es ein warmes und ein kaltes Dankeschön.

In Birkungen findet am Dienstag, 18. Juli, eine Blutspende des Kreisverbands Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) statt. Von 17 Uhr bis 19:30 Uhr sind Spender in der Festhalle Siechen, Siechenstraße 20, willkommen.

Der Ortsverein Birkungen wird jeden Spender mit einer herzhaften Speise vom Grill versorgen. Zusätzlich gibt es für alle Blutspender auch ein Eis.

Das DRK-Blutspendeteam freut sich auf eine rege Teilnahme.