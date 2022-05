Warnung vor Betrugs-SMS im Eichsfeld

Eichsfeld. Neue Masche, bei der sich Kriminelle als Finanzamt ausgeben und angebliche Steuerschulden eintreiben wollen.

Die Thüringer Finanzämter warnen aufgrund aktueller Fälle im Freistaat vor einer Betrugsmasche per SMS. „Derzeit versenden Betrüger SMS im Namen der Thüringer Finanzämter. Sie behaupten, Steuern in Höhe von 499 Euro seien nicht bezahlt worden und drohen mit der Eintreibung des offenen Betrages durch den Vollzieher.“ In Gera habe es schon zwei Fälle gegeben. Die Finanzämter warnen eindringlich davor, den per SMS geforderten Betrag zu bezahlen.