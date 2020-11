Es ist ein goldener Herbst mit allem Drum und Dran. Da es noch keine echten Frostnächte gab, nach denen die Blätter schlagartig von den Bäumen fallen, erleben wir eine wahre Farbenpracht. Die goldenen, roten, braunen Blätter tanzen regelrecht im Wind. An manchen Orten im Eichsfeld erinnert das sogar an einen echten Indian Summer, für den vor allem die New-England-Staaten an der Ostküste Amerikas berühmt sind.

Und noch habe ich ein Geräusch nicht vernommen: Den Laubbläser. Sie wissen schon, diese Dinger, die wie eine kleine Kanone aussehen und das mühselige Zusammenrechen des Laubes auf dem Rasen ersparen sollen. Mit ihnen kann man die Blätter zu einem großen Haufen zusammenpusten, wenn es klappt. Für mich spiegelt ein Laubbläser sogar unsere derzeitige Gesellschaft wider: Mit viel Getöse und warmer Luft wird ein Problem nur an einen anderen Ort verlagert, aber nicht wirklich gelöst. Und beim kleinsten Gegenwind liegt das Problem wieder an der alten Stelle. Wie auch immer. Gartenarbeit macht oft Lärm, egal, ob es im Frühjahr und Sommer die Rasenmäher oder im Herbst die Laubbläser sind. Ich nehme gern den Rechen zur Hand. Da arbeitet man an der frischen Luft und sieht ein Ergebnis – solange der Korb zur Hand ist, in dem der Laubhaufen sicher gefangen wird.