Wartungsarbeiten in Eichsfelder Autobahntunnel

Eichsfeld. Im Heidkopftunnel bei Arenshausen stehen in den kommenden Tagen Wartungsarbeiten an. Welche Umleitungen sind vorgesehen?

Verkehrsteilnehmer müssen sich in den kommenden Tagen auf Behinderungen auf der Autobahn 38 einstellen. Von Dienstag, 21. März, auf Mittwoch, 22. März, sowie von Mittwoch auf Donnerstag, 23. März, wird jeweils in den Abend- und Nachtstunden die technische Ausstattung des Heidkopftunnels der A 38 gewartet. Dies teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird in der Zeit von 19 bis 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen (AS) Arenshausen und Friedland die Nordröhre in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke U58 führt von der AS Arenshausen über die B 80, die B 27 und an der AS Friedland wieder auf die A 38 in Richtung Göttingen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Zeit von 19 bis 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Friedland und Arenshausen die Südröhre in Fahrtrichtung Halle voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke U85 führt von der AS Friedland über die B 27, die B 80 und an der Anschlussstelle Arenshausen wieder auf die A 38 in Richtung Halle/Leipzig.

Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken gebeten.