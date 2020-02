Was junge Landwirte aus dem Eichsfeld über ihren Beruf denken

Sie sind jung, engagiert und lieben ihren Beruf, die knapp 20 Frauen und Männer, allesamt Landwirte, die sich erstmals zu einem Stammtisch in der Lengefelder Warte treffen. Es ist nicht nur die aktuelle Situation mit Bauernprotesten, mit der neuen verschärften Düngeverordnung oder das Agrarpaket – es gibt vieles, das sie umtreibt. Und das in einer Zeit, in der in so manchem Betrieb die Frage der Nachfolge steht.

Der Geschäftsführer des Eichsfelder Bauernverbandes, Andreas Fernekorn, sowie Silvia Diegmann, seit Jahren Ausbildungsberaterin beim Landwirtschaftsamt in Leinefelde, hatten die Zusammenkunft angeregt. Ihre Intention: Jungbauern sollen sich kennenlernen und austauschen. „Für uns ist es wichtig zu wissen, was die junge Generation für Sorgen und Nöte hat, wie sie sich zu bestimmten Themen positioniert, damit wir die Situation noch besser einschätzen und reagieren können“, sagt Fernekorn.

Die Gelegenheit nutzten dann auch Landwirte aus dem Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis. Sie kamen unter anderem von Betrieben in Reinholterode, Breitenworbis, Bischofferode, Sundhausen, Küllstedt, Heiligenstadt, Großengottern oder Eigenrode.

Ein Thema war die eine Milliarde Euro, die vom Bund beschlossen wurde. Nach Ansicht einiger Gäste geht die Entscheidung an der Sache vorbei. Man wolle nicht mehr Geld haben, sondern Entscheidungen, die auf fachlicher Grundlage getroffen würden, Respekt vor ihrer Arbeit und auch die Wertschätzung durch die Handelsketten, heißt es. Kaufen lassen werde man sich jedenfalls nicht, lautete der Tenor. Dafür gab es die Forderung, dass „die Politik ihre Hausaufgaben machen muss“.

Die Landwirte berichten dann von ihrem Alltag. In dem gibt es viele gute Momente, aber auch viele Hürden, Herausforderungen, mitunter Anfeindungen. „Anstrengend ist die politische Unsicherheit. Es wird viel geredet, doch es mangelt an Lösungen. Es gibt 1000 Fragen, keine Antworten“, meint Mario Reinhold von der Agrar GmbH „Am Dün“ Deuna mit Blick auf Neuregelungen bei der Kastration von Ferkeln, die nur ein Beispiel von vielen sind. Ein anderer Kritikpunkt: die stetig steigende Bürokratie. 80 Prozent seiner Arbeit mache sie mittlerweile aus, erklärt Reinhold. In der Runde gibt es Kopfnicken.

In der Lengefelder Warte trafen sich erstmals junge Landwirte aus dem Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis zu einem Stammtisch. Foto: Sigrid Aschoff

Man habe eine gute Ausbildung gemacht, setze moderne Technik ein, und trotzdem müsse man sich immer wieder rechtfertigen, werde kritisiert, erzählt derweil Sascha Kaiser vom Landwirtschaftsbetrieb Kaiser aus Sundhausen und stellt die Frage, warum das bei anderen Berufsgruppen nicht so ist. Die Reaktion: Schulterzucken.

In den Dörfern sei die Stimmung heute noch gut, aber es entwickele sich auch dort eine andere Tendenz, eine, bei der sich immer mehr Leute über Güllegestank oder die landwirtschaftlichen Fahrzeuge aufregen würden, meint Mario Reinhold. Früher, das weiß Johannes Recke von der Agrar GmbH Reinholterode, hätten sich die Kinder gefreut, wenn sie einen Traktor sahen. Das sei nicht mehr so. Und durch den Generationswechsel werde es nun auch bei Pachtverträgen schwieriger. „Die Verbindung zu den Betrieben und zur Landwirtschaft fehlt“, lautete Reckes Fazit.

Wie ihre Mitstreiter ist Elisabeth Stadler, die bei der Agrargenossenschaft Großengottern beschäftigt ist, leidenschaftliche Verfechterin ihres Berufsstandes, wie die anderen liebt sie ihn. „Wir müssen viel mehr mit den Leuten reden, ihnen unsere Arbeit erklären“, meint sie. Das sieht Mario Reinhold nicht anders, der außerdem deutlich macht, dass es um die Weiterführung von Betrieben und den Erhalt von Arbeitsplätzen geht.

Und schon sind die Jungbauern wieder bei der Düngeverordnung. „Gülle ist das schwarze Gold, das das Bodenleben fördert“, sagt Stadler. „Die Tierhalter haben da den schwarzen Peter gezogen“, ergänzt Reinhold. Zustimmung gibt es aus der Runde – nicht zuletzt mit Blick darauf, dass es bei so vielen Problemen keine Planungssicherheit gibt, die Situation mürbe macht. Das, was Ausbildungsberaterin Silvia Diegmann an diesem Abend hört, ist für sie nicht neu. Vor fünf Jahren, sagt sie, seien viele Landwirte noch voller Elan gewesen. Heute wäre mancher einfach bedient. „Wir wollen einen guten Job machen und machen ihn“, wirft Sascha Kaiser ein und erinnert daran, dass die Bauern, die auf dem Weg zu Demos waren, auf viel positive Resonanz gestoßen sind. Da habe es oft den Daumen nach oben gegeben.

„Landwirte sind friedliche, vernünftige und aufrichtige Menschen“, sagt Mario Reinhold, der sich wie die anderen wünscht, in der Öffentlichkeit auf mehr Akzeptanz zu stoßen. Dass man Landwirtschaft heute erklären muss, wissen die jungen Bauern. Einen Versuch an Schulen hatte man jüngst unternommen. Leider, so Silvia Diegmann, sei der auf kein Echo gestoßen. Für Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien der Region habe es das Angebot gegeben, die Landwirtschaft kennenzulernen, und zwar hautnah, zum Beispiel mit Besuchen in Betrieben, und Bauern wären gern zu Gesprächen in die Bildungseinrichtungen gekommen. Dazu gab es umfangreiches Material. Alles kostenlos. „Doch keine Schule hat sich gemeldet“, sagt Diegmann. Die Enttäuschung ist ihr anzumerken.

Überhaupt nicht enttäuscht, sondern froh über die Offenheit und das Engagement der Jungbauern sind sie und Andreas Fernekorn. Solche Runden wird es nun wohl öfter geben.