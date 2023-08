Was man für eine reiche Kirschenernte im Eichsfeld wissen muss

Witzenhausen. Eichsfelder Gartenfreunde erhalten auf einer Obstbau-Versuchsanlage Rat und Tipps. Dabei gibt es auch einen Ausflug in die Praxis.

Agata Stawinoga, Fachfrau für Obstbau, führt am Samstag, 26. August, über die Obstbau-Versuchsanlage in Witzenhausen-Wendershausen. Dabei gibt sie Tipps zur Pflege von Kirschbäumen, die bei richtiger Anwendung im kommenden Jahr zu reicher Ernte führen sollen. Schädlinge und Krankheiten werden am lebenden Objekt entdeckt und besprochen. Dazu werden Fragen zur richtigen Düngung und zum effektiven Beschnitt der Obstbäume beantwortet. Die zweistündige Runde über das Gelände am 26. August startet um 10 Uhr direkt an der Versuchsanlage. Anmeldung ist erforderlich unter Telefon: 05657/644990 oder über info@naturparkfrauholle.land beim Geo-Naturpark Frau-Holle-Land.