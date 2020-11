Weder Süßes noch Saures

Keine abendlichen Besuche von kleinen Hexen, Gespenstern und Zauberern gab es in diesem Jahr. Halloween ist ausgefallen, wie so vieles dieser Tage. Was sicher traurig für einige Kinder war, empfand ich als nicht all zu schlimm. Ich bin sowieso kein Fan von diesem Tag. Zum einen, weil mir gruselige Sachen so überhaupt gar nicht gefallen. Zum anderen, weil es für meine Begriffe kein europäisches Fest ist, man es sich auch einfach sparen kann. Also zumindest das Um-die-Häuser-ziehen. Es war also in diesem Jahr eher ein Halloween nach meinem Geschmack. Denn ich habe in den sozialen Medien so viele schöne Dinge gesehen, die Freunde und Bekannte anstatt des Süßigkeitenmarsches unternommen haben. Kunstvoll geschnitzte Kürbisse waren da zu sehen, gruselig anmutende Leckereien wie Eis am Stiel in Kürbisform und Spinnen aus Champignons und Brechbohnen oder niedliche Dekorationen, die zusammen mit den Kleinen gefertigt wurden. Wenn dann noch eine schöne Halloween-Geschichte dazu kam oder ein altersgemäßer Film, war es doch sicher auch so ein toller Tag und Abend und das ganze Rumgerenne hat gar nicht so sehr gefehlt. Daran, Feste anders zu feiern als sonst, müssen wir uns wohl gewöhnen. Aber ich bin mir sicher: Mit ein bisschen Kreativität machen wir das Beste draus.