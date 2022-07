„Wegbegleiter“ im Museum Friedland digital mit anderen teilen

Friedland. Museum Friedland startet besonderes Projekt:

Jeder Mensch besitzt Dinge, die ihm wichtig sind und mit denen er besondere Erinnerungen verbindet. Manche sind unscheinbar, zwiespältig oder nützliche Alltagshelfer: Das Museum Friedland sucht diese „Wegbegleiter“ und lädt dazu ein, Fotos der Objekte mit einer kurzen Erläuterung auf der eigens eingerichteten Online-Galerie wegbegleiter.museum-friedland.de hochzuladen. Sie können mit der Erfahrung von Flucht und Migration oder eng mit dem eigenen Lebensweg verbunden sein.

Die neue Online-Galerie wurde im Rahmen des Projekts „MYgration. Sharing objects, stories and perspectives“ entwickelt, mit dem das Museum sich als eine von 15 Partnerinstitutionen im Netzwerk Migration Lab Germany engagiert hat. „Insbesondere Menschen auf der Flucht müssen viele dieser Dinge hinter sich lassen und tragen manche nur in Gedanken weiter bei sich“, erläutert Bildungsreferentin Angela Steinhardt. „Wir hatten ursprünglich ein Begegnungsformat in Präsenz geplant, das aber durch Corona-Beschränkungen im Winter nicht durchführbar war. Das hat uns auf die Idee einer digitalen Plattform zum Austausch über Objekte gebracht.“

Kontakt unter Tel: 05504/80 56 200