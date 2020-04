Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wege aus der Krise

Da sind zwei unterwegs. Vorbildlich, mit Mindestabstand. Sie haben die Schnauze voll. Sie wollen fort. Fort vom Krisenherd. Fort aus der Enttäuschung. Fort aus der Rat- und Ziellosigkeit. Sie hatten Pläne. Eine große Idee. Einen Leader, der voranging. Aus, vorbei, erledigt! Sie reden. Es sind zwar Männer, aber sie reden! Man muss reden über das, was da geschehen ist! Das Unverständnis muss in Worte gefasst werden. Die Enttäuschung braucht ein Ventil. Da sind zwei unterwegs und gehen von Jerusalem nach Emmaus.

Wir können uns in diesen Tagen gut einfühlen in diese Geschichte aus der heiligen Schrift. Auch wir sind heute nur zu zweit unterwegs oder in Familie. Viele mussten ihre Pläne für die nahe oder ferne Zukunft umwerfen. Urlaubsreise – nicht möglich! Hochzeiten, Taufen, Erstkommunion – verschoben! Wallfahrten – abgesagt! Eltern oder Großeltern besuchen – keine Chance! Selbst die Toten zu bestatten ist nur im engsten Familienkreis möglich! Vorbei die Zeit, als das ganze Dorf den Verstorbenen das letzte Geleit gab!

Nicht Wenige plagen Geldsorgen und Existenzängste. Die Frage – wie soll das weitergehen?Da sind zwei unterwegs, weg aus Jerusalem und merken erst gar nicht, dass sich da jemand dazugesellt. Da nimmt sie einer ernst, hört zu, stellt Fragen und korrigiert die Blickrichtung! Es brannte ihnen das Herz! Sie sind berührt. Verstehen, erkennen, beginnen zu glauben.

Da sind zwei unterwegs und kapieren, dass sie vor sich selber weglaufen, vor ihrer Angst, ihrem Kleinglauben. Sie kehren um und sagen weiter, was sie erlebt und wie sie Christus erkannt haben.

Da sind heute überall zwei unterwegs. Auf der Suche nach Auswegen, nach Abwechslung, nach Orientierung. Manche möchten davonlaufen, andere wissen nicht ein noch aus, wieder andere reiben sich auf bis zum Umfallen!

Heben wir den Blick! Weiten wir unseren Horizont, vielleicht geht da schon jemand mit, der zuhört, uns was erklären will. Vielleicht brennt uns ja schon das Herz! Vielleicht ist es Zeit zur Umkehr!

Einen schönen Spaziergang zu zweit, wünsche ich Ihnen!

Markus Hampel ist Pfarrer in Worbis.