Im Ergebnis weiterer Tests wurden im Landkreis am Freitag 35 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus festgestellt. Davon betreffen 16 Fälle Kontaktpersonen, die bereits unter Quarantäne gestellt waren, so das Landratsamt. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Für alle weiteren Betroffenen ermittele das Gesundheitsamt derzeit Infektionsketten und Kontakte. Insgesamt steigt die Zahl der Infizierten somit auf 181 Fälle. Stand Freitag, 8 Uhr, sind weitere 18 Personen genesen. 14 Patienten werden derzeit stationär behandelt, einer mit schwerem Verlauf. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 105,0. Besonders betroffen sind Heiligenstadt mit 37, Uder und Küllstedt mit je 6, Großbartloff mit 9, Leinefelde mit 11, Siemerode und Heuthen mit je 7 sowie Geisleden, Gernrode und Berlingerode mit je 5 infizierten Personen. Alle anderen Erkrankten verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet.

Eingeschränkter Betrieb in Grundschule

Aufgrund eines Infektionsgeschehens im Kindergarten „St. Gerhard“ in Heiligenstadt seien in der vergangenen Woche Kinder und Erzieher der betroffenen Bereiche in häusliche Quarantäne geschickt worden, teilt das Landratsamt am Freitag mit. Im Ergebnis der umgehend vom Gesundheitsamt durchgeführten Testaktion hätten sich unter den Betroffenen mit Stand 6. November acht bestätigte Infektionsfälle befunden. Vor diesem Hintergrund habe das Amt die Schließung der Einrichtung ab kommenden Montag für vorerst eine Woche verfügt. Für das Wochenende sei eine weitere Testaktion geplant. Die Situation werde fortlaufend neu bewertet.

Ebenfalls betroffen von Corona-Fällen ist die Grundschule Berlingerode. Jedoch können laut Landratsamt der Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb fortgesetzt werden. Da das Infektionsgeschehen auf eine Ferienfreizeit einer Hortgruppe zurückzuführen sei und die Quarantänemaßnahmen noch in den Herbstferien getroffen wurden, sei der Schulbetrieb nach den Ferien wieder aufgenommen worden. „Weitere Schließungen von Schulen und Kindertageseinrichtungen sind aus heutiger Sicht nicht erforderlich“ hieß es am Freitag aus dem Landratsamt.

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes, Telefon 03606/6505555, ist täglich von 9 bis 16 Uhr besetzt.