Wehranlage, Straßenbau, Bushaltestellen: Pläne für die VG Ershausen-Geimar

Markus Rippel, Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Ershausen-Geismar, hat eine Baustelle vor seiner Diensttür in Ershausen. Die Kreisstraße wird dort saniert. Die Gemeinde investiert in die Nebenanlagen 200.000 Euro. Der erste Bauabschnitt soll dieses Jahr fertig werden. Markus Rippel blickt auf die Karte für den dritten Bauabschnitt.

Ershausen Die umfangreichsten Vorhaben werden in Ershausen umgesetzt. Aber auch in den anderen Ortschaften passiert eine Menge.

Ershausen. In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ershausen-Geismar ist zwar noch nicht in allen Gemeinden der Haushalt für dieses Jahr verabschiedet, jedoch gibt VG-Leiter Markus Rippel schon einen Einblick in das, was künftig in den verschiedenen Orten passieren soll: „Zumindest ist es das, was wir machen wollen. Was wie schnell umgesetzt werden kann, hängt auch mit den beantragten Fördermitteln zusammen. Nur wenn sie wie geplant fließen, können wir entsprechend handeln.“

Zu den größten Brocken, die in diesem Jahr angepackt werden sollen, gehört die Wehranlage in Ershausen. Es ist eine Maßnahme der Wasserrahmenrichtlinie, einem Programm der Europäischen Union (EU) zur Verbesserung der Gewässerstruktur, in die die Rosoppe aufgenommen wurde. Nachdem bereits in Martinfeld eine Fischaufstiegshilfe entstanden ist, soll in Ershausen das Wehr von der Gemeinde erworben und dann zurückgebaut werden. Im Anschluss ist auch dort eine Aufstiegshilfe für Fische geplant. 200.000 Euro werden zunächst investiert. Gleichzeitig kann die Gemeinde so einen Ausgleich für den Radwegebau zwischen Ershausen und Martinfeld leisten.

Aktuell wird in Ershausen direkt vor dem VG-Sitz gebaut. In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Eichsfeld und dem Wasser- und Abwasserzweckverband Obereichsfeld wird die Kreisstraße grundhaft erneuert. Die VG investiert dabei in die Nebenanlagen und muss mit 200.000 Euro dafür tief in die Tasche greifen.

Außerdem ist in Ershausen und Martinfeld geplant, die Ehrenmale der Gefallenen der Weltkriege auf den jeweiligen Friedhöfen zu erneuern. 14.500 Euro werden dafür in Ershausen gebraucht, 22.000 Euro in Martinfeld.

Dort wird der Platz vor dem Gemeindesaal, der innen seit dem vergangenen Jahr im neuen Glanz erstrahlt, fertiggestellt. Dafür sind noch einmal 85.000 Euro Restkosten fällig. Die Bushaltestelle vor der Jugendherberge soll barrierefrei werden – dafür sind 108.000 Euro nötig. Und auch mit den Planungen für den Ersatzneubau des dortigen Sportlerhauses wird begonnen. Hier stehen 20.000 Euro Planungskosten an.

In Wilbich kommt die Hintergasse in die Kur. Dafür leistet die Gemeinde einen Eigenanteil von 150.000 Euro. In Geismar wird die Bushaltstelle bei der Schule barrierefrei. Dafür sind etwa 100.000 Euro nötig. Außerdem will man sich dem Stationsweg zum Hülfensberg widmen, ihn besser begehbar machen. Dafür wurden Mittel aus dem europäischen Förderprogramm Leader beantragt.

Im Bereich des Kindergartens in Kella sollen Straßen- und Kanalbauarbeiten umgesetzt werden. Für dieses und das kommende Jahr spricht Markus Rippel da von einem Investitionsvolumen von rund 80.000 Euro. Auch in Schwobfeld geht es in der Brunnenstraße an den Kanal. Die Straßenbeleuchtung wird auf LED-Technik umgerüstet, wofür insgesamt 50.000 Euro eingeplant sind.

In Pfaffschwende und Volkerode werden Pflasterarbeiten umgesetzt, zum Teil an Gehwegen, für die rund 20.000 Euro fließen.

Bei allem müsse man abwarten, ob und wann die beantragten Fördermittel kommen, so Markus Rippel. Und auch, was die Straßenausbaubeiträge angeht, die nun nicht mehr die Anwohner zahlen, müsse man sehen, was letztendlich wirklich vom Land komme. „Dann entscheidet sich, ob man so eine Maßnahme auf mehrere Haushaltsjahre strecken muss oder ob es schneller gehen kann“, so der VG-Leiter.