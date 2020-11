Weihnachtsbaum für Berlin kommt dieses Jahr wieder aus Thüringen

Per Lastkran wurde die Tanne aus Birkenhügel vergangenes Jahr auf den Tieflader verladen. Einige Tage später wurde der Baum dann auf dem Pariser Platz in Berlin aufgestellt.

Erfurt. Auch dieses Jahr verzaubert wieder ein Weihnachtsbaum aus Thüringen die Menschen am Brandenburger Tor. Die Tanne wird nächsten Samstag in Breitenworbis geschlagen.

Zum sechsten Mal seit 2015 kommt Deutschlands prominentester Weihnachtsbaum, der mitten im Herzen Berlins am Brandenburger Tor steht, aus Thüringen. In diesem Jahr wird eine 15 Meter hohe Coloradotanne aus Breitenworbis den Pariser Platz schmücken. Baumeigentümerin ist Monika Eschborn, gefällt wird der Baum am 21. November.

Beim Casting für den Weihnachtsbaum im vergangenen Jahr hatten sich die Fachleute für ein Exemplar im ostthüringischen Birkenhügel entschieden. In Berlin wurde die Tanne 2019 durch sechs Dekorateure fast eine Woche lang mit rund 30.000 Lichtern sowie Hunderten Kugeln geschmückt .

23 Meter hoch und 80 Jahre alt - Hier wird Thüringens Weihnachtsbaum für Berlin gefällt 23 Meter hoch und 80 Jahre alt - Hier wird Thüringens Weihnachtsbaum für Berlin gefällt

Das könnte Sie auch interessieren: