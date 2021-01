Weihnachtsbaumaktion und Feuerwehrball in Effelder abgesagt

Wie in vielen anderen Gemeinden des Eichsfeldes ist es auch in Effelder Tradition geworden, dass die Feuerwehr nach Weihnachten die Tannenbäume der Familien einsammelt. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders. So sagte die Feuerwehr in Effelder die jährliche Sammelaktion vorsorglich für dieses Jahr ab. Man wolle die Mitglieder der Jugendfeuerwehr nicht unnötig in Gefahr bringen und so die Gefahr einer Infektion mit dem Virus minimieren. Geplant war die Sammelaktion für Samstag, 16. Januar.

An diesem Tag sollte auch der jährliche Feuerwehrball stattfinden, aber auch dieser musste aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen abgesagt werden. „Wir hoffen, dass bald wieder normales Leben einkehrt und unsere Traditionen das Dorfleben bestimmen“, heißt es dazu auf der Facebookseite der Freiwilligen Feuerwehr Effelder.