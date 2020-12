Judith Nolte und ihre Mitstreiterinnen kochten in der „Alten Dorfschule" in Wingerode das Weihnachtsessen.

Nach Gans und Rotkohl duftet es in der „Alten Dorfschule“ in Wingerode am Sonntagvormittag. Seit 5 Uhr steht Inhaberin Judith Nolte mit drei Frauen in der Küche und kocht. „Das macht uns mal wieder richtig Freude und ist für einen guten Zweck“, sagt sie. Schnell müssen nun Keulen, Kraut und Klöße verpackt werden, denn die 102 Festtagsgerichte sind für 58 bedürftige Familien und Einzelpersonen in Heiligenstadt bestimmt.