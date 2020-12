Weihnachtsfriede in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Stadt Heiligenstadt hat in der Wilhelmstraße die Parkautomaten verhängt, es brauchen dort keine Parkscheine gezogen zu werden. Dieser "Weihnachtsfriede" gilt, so Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) so lange, wie auch die Einzelhandelsgeschäfte geschlossen bleiben müssen. "Also mindestens bis zum 10. Januar. Mindestens." Auch auf dem Krankenhausparkplatz gilt eine Sonderregelung. Die Mitarbeiter des Klinikums bekommen, wie schon mehrfach praktiziert, von ihrem Arbeitgeber Ausweise, die im Auto hinterlegt werden. Der "Weihnachtsfriede" gelte aber nur in der Innenstadt, so Spielmann.