Weihnachtslieder singen mit den Brüder Grimm in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Der Heiligenstädter Marktplatz soll kommenden Sonntag vor Stimmgewalt brausen, dafür braucht es Sänger. Das ist die Idee:

So richtig Weihnachtsstimmung soll am kommenden Sonntag, 10. Dezember, beim Heiligenstädter Weihnachtsmarkt aufkommen. Doch für eine besondere Idee braucht es die Hilfe der Gäste. „Als ich voriges Jahr gesehen habe, wie in den Fußballstadien Weihnachtslieder gesungen wurden, da habe ich so gedacht: Da wäre doch was für unseren Weihnachtsmarkt“, erzählt Heiko Lendeckel, der gemeinsam mit Volker Lamprecht die Symbolfiguren der Gebrüder Grimm in der Kreisstadt verkörpert.

Nachdem seine Frau genickt habe und auch Tourismus-Chef Rüdiger Eckart schmunzelnd sein Ok vermeldete, ging es an die Vorbereitung. „Wir haben ein Liederheftchen vorbereitet, das wir kostenlos verteilen“, erzählt Heiko Lendeckel. Darin seien 20 klassische Weihnachtslieder. „Eigentlich wollen wir zwölf singen, aber so haben wir eine Auswahl.“

Klassiker wie „Leise rieselt der Schnee“

Auf der Bühne werden die Brüder Grimm stehen, die die Stunde auch moderieren, dazu insgesamt zehn Sänger, die den hoffentlich großen Chor unterstützen. Denn darum geht es: „Wir hoffen, so viele Menschen wie möglich auf den Marktplatz zu bekommen, die mit uns gemeinsam singen.“ Thomas Müller aus Glasehausen ist Musiker und wird den Spaß ebenfalls am Klavier begleiten. Da sieht Lendeckel eine schöne Geste, denn Glasehausen soll ja zum ersten Januar Ortsteil der Kreisstadt werden.

„Es werden wirklich die Klassiker wie ,Leise rieselt der Schnee’ oder ‘Oh du fröhliche’“, betont Heiko Lendeckel. Das „modernste“ Weihnachtslied werde allenfalls „Jingle Bells“. Jetzt hoffen die Brüder Grimm und das Vorbereitungsteam, dass der Marktplatz richtig voll wird und es Weihnachtsstimmung satt geben wird. „Wir wollen es einfach mal versuchen, vielleicht wird ja etwas Großes daraus.“ Los geht es um 16 Uhr.