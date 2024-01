Weihnachtsmann als Brandstifter in Heiligenstadt gesucht

Heiligenstadt Ein Weihnachtsmann richtete in Heiligenstadt Sachschaden an. Nun sucht die Eichsfelder Polizei Zeugen.

Auf eine brennende Sperrmüllablagerung wurden am Montag gegen 2.50 Uhr Beamte während einer Streifenfahrt in der Husumer Straße in Heiligenstadt aufmerksam. Die Feuerwehr konnte nach Eintreffen das Brandgeschehen umgehend löschen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat eine als Weihnachtsmann gekleidete Person aus einer Personengruppe heraus den Sperrmüll mittels Pyrotechnik in Brand gesetzt.

Der Sperrmüll und eine Mülltonne wurden zerstört. Die Sachschadenshöhe kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. „Auf dem Weg zum Nordpol hat der ‚Weihnachtsmann‘ einen Umweg über Heiligenstadt auf sich genommen, um sich einer Sachbeschädigung durch Brandlegung strafbar zu machen“, heißt es im Polizeibericht. Zeugen sollten sich unter Telefon: 03606/6510 bei der Polizeiinspektion melden.