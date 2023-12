Weihnachtsmarkttreiben geht im Eichsfeld am zweiten Adventswochenende weiter

Die große Weihnachtspyramide wird an diesem Wochenende auf dem Leinefelder Weihnachtsmarkt stehen und eine Woche später auch beim Markt in Worbis zu bewundern sein. Pascal und Patrick Madeheim von der gleichnamigen Worbiser Tischlerei haben sie gebaut.

Eichsfeld. In zahlreichen Orten im Landkreis Eichsfeld gibt es am zweiten Adventswochenende Weihnachtsmärkte und mehr. Hier eine Übersicht, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

An diesem Wochenende öffnen bereits die ersten Weihnachtsmärkte in der Region. Das ist aber bei weitem nicht alles. Auch am zweiten Adventswochenende vom 8. bis 10. Dezember geht es im Landkreis Eichsfeld um Lichterglanz und Glühweinduft. Hier eine Vorschau mit den Terminen die unsere Redaktion erreicht haben:

Heiligenstadt

Der Heiligenstädter Weihnachtsmarkt wird offiziell am Freitag, 8. Dezember, um 16 Uhr auf dem Marktplatz eröffnet. Zeitgleich wird die neue Märchenstraßen-App offiziell vorgestellt. Um 16.30 Uhr findet die Eröffnung noch einmal auf der Bühne im Barockgarten statt.

Freitag, 8. Dezember, Bühne Marktplatz: 16.30 Uhr Märchenhaftes Weihnachtsstück Theatergruppe der Grundschule „Theodor Storm“, 17.15 Uhr Eine Urlaubsreise mit Hindernissen – Improvisationstheater der Eichsfelder Werkstätten, 17.45 Uhr Weihnachtliche Tänze Heimatverein „Leinetal“ Bodenrode/Westhausen, 18.30 Uhr, Livemusik mit den Iberg Musikanten. Bühne Barockgarten: 17 Uhr Livemusik mit TM6.

Samstag: 9. Dezember, Bühne Marktplatz: 15 Uhr Eröffnung durch die Brüder Grimm mit Schneeweißchen und Rosenrot, 15.15 Uhr Livemusik mit Maxi, 16.15 Uhr „4 Kerzen brannten am Adventskranz“, 16.30 Uhr Livemusik mit Maxi, 18 Uhr Luttertaler Musikanten. Bühne Barockgarten: 15.30 Uhr Eröffnung durch die Brüder Grimm mit Schneeweißchen und Rosenrot, 16 Uhr Kinderlieder mit „Herr Müller und seine Gitarre“, 17 Uhr „Under the mistletoe“ mit Franziska Schäfer, 18 Uhr „Herr Müller und seine Gitarre“ das Soloprogramm. Kino im Ratskeller: 15.30 Uhr „Der Squonk“, 16 Uhr „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, 18 Uhr „Die Regentrude“.

Sonntag, 10. Dezember, Bühne Marktplatz: 14 Uhr Eröffnung durch die Brüder Grimm mit Schneeweißchen und Rosenrot, Hoheiten und Symbolfiguren, der Deutschen Märchenstraße stellen sich vor, 14.30 Uhr Akkordeonverein Heiligenstadt, 15 Uhr Tanzgruppen des HCV, 15.30 Uhr Kerbholz auf dem Markt, 16 Uhr Weihnachtssingen, erstes Mitsingkonzert moderiert durch die Brüder Grimm, 17.30 Uhr Weihnachten mit den Blechbuben. Ratskeller: 15.30 bis 17.30 Uhr Märchenerzählungen.

Bühne Barockgarten: 14.30 Uhr Eröffnung durch die Brüder Grimm mit Schneeweißchen und Rosenrot und den Jagdhornbläsern der Jägerschaft Heiligenstadt, 15.30 Uhr Hoheiten und Symbolfiguren der Deutschen Märchenstraße stellen sich vor, 16 und 17 Uhr Castellos Puppentheater „Weihnachten am Nordpol“, 18 Uhr Weihnachtliche Bläsermusik mit den Original Obereichsfeld-Musikanten.

Winterluft-Zelt im Barockgarten: alle drei Tage ab 20 Uhr.

Klauskirche: Krippenausstellung, Sonntag 14 bis 18 Uhr mit Glühwein, Kaffee, Waffeln und Bratwurst.

Worbis

In Worbis öffnen die Marktstände am Freitag, 8. Dezember, ab 18 Uhr ihre Türen, weiter gibt es das Adventsfenster und weihnachtliche Klänge der „Alte Burg Musikanten“. Am Samstag ist ab 15 Uhr weihnachtliches Programm des Elisabeth-Kindergartens, um 15.30 Uhr folgen die Freunde der Akkordeonmusik Breitenworbis, ehe um 19 Uhr der Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet wird, ab 20 Uhr gibt es Livemusik mit „Einfach Zwei“. Sonntag geht es weiter ab 14 Uhr mit einem weihnachtlichen Programm des Mischka-Kindergartens, um 15.00 Uhr folgt ein Beitrag der Worbiser Grundschule, ab 16.30 Uhr steht Livemusik von „Robius“ auf dem Plan. An beiden Tagen stehen Schlittengespann, Weihnachtspyramide, Kinderkarussell und die lebensgroße Krippe bereit.

Birkungen

Der Birkunger Weihnachtsmarkt wird Samstag, 9. Dezember, um 15 Uhr eröffnet. Danach tritt der Kindergarten auf der Bühne vor dem Franziskussaal auf. Um 15.30 Uhr kommt der Nikolaus, um 17 Uhr folgt ein Benefizkonzert des Thüringer Polizeimusikkorps in der Pfarrkirche „St. Johannes der Täufer“, ab 18 Uhr wird der Markt auf dem Pfarrhof und auf dem Kirchplatz fortgesetzt. Sonntag folgt um 14 Uhr eine Andacht in der Kirche mit musikalischer Begleitung durch den Kirchenchor „Cäcilia“, danach kommen die Senioren mit ihrer Feier im Franziskussaal zu ihrem Recht.

Bodenrode

Der Bodenröder Markt wird Samstag, 9. Dezember, um 16 Uhr am Anger geöffnet. Es gibt eine Vorabendmesse in St. Laurentius mit Auftritt des Grundschulchores, eine Märchenstunde folgt um 18.30 Uhr im Pfarrhaus. Weiter gibt es vorweihnachtliche Musik, einen Weihnachtsbaumverkauf, Verkaufsstände, Glühwein und weniger geistige Getränke, süße und herzhafte Köstlichkeiten wie Puffer, geräucherte Forelle, Crêpes, Grillspezialitäten und mehr.

Kefferhausen

In Kefferhausen öffnet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, um 17 Uhr am Anger. Es gibt Bratwurst, Glühwein. ein Bastelzelt, Musik von der Blaskapelle Kefferhausen – und der Weihnachtsmann kommt auch.

Küllstedt

In Küllstedt öffnet der Adventsmarkt am Sonntag, 10. Dezember, von 11.30 bis 17 Uhr auf dem Pfarrer-Horstkemper-Platz. Los geht es mit einem Frühschoppen im Zelt, ab 13.30 Uhr öffnet die Heimatstube, Kaffee, Kuchen und Weihnachtsleckereien werden ab 14 Uhr angeboten. Kinder können von 14 bis 16 Uhr im Jugendclub Don Bosco basteln, um 16 Uhr kommt der Nikolaus.

Niederoschel

Traditionell wird der Niederorscheler Markt Sonntag, 10. Dezember, um 14.30 Uhr eröffnet, schon ab 14 Uhr wird adventliche Musik geboten. Danach treten der Chor der Grundschule und die Kinder von „Regenbogen“ und „St. Marien“ auf, Nikolaus und Knecht Ruprecht werden erwartet. Um 16 Uhr führt das das „Ohne-Dorf-Theater“ in der evangelischen Kirche ein Puppentheater auf. Die Kinder können an einem Malwettbewerb teilnehmen, in den Räumen der Heimatstube und des Seniorenclubs werden Kaffee und Kuchen angeboten. Für das leibliche Wohl auf dem Marktplatz sorgen auch die örtlichen Vereine. Bratäpfel und gebrannte Mandeln gibt es im „Backs“. Ab 14 Uhr findet zudem der Lichtmalerei-Verkauf von Lissy Matthiesen in der Heimatstube statt, der Erlös geht in die Sanierung der Pfarrkirche.

Lutter

Die Jugendfeuerwehr Lutter lädt Sonntag, 10. Dezember, ab 15 Uhr zum Baumschmücken an der Feuerwehr und am Anger ein. Gerne gesehen sind selbstgemachte Baumanhänger oder ähnliche Dekoration für den Weihnachtsbaum. Im Gerätehaus kann auch eigener Baumschmuck gebastelt werden, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Lindewerra

In Lindewerra lädt der Feuerwehrverein am Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr alle Kinder und Erwachsenen ein, gemeinsam unter der Linde auf den Nikolaus zu warten. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.