Der Bauhof baut die Weihnachtspyramide in Heiligenstadt auf.

Heiligenstadt. Der Weihnachtsmarkt in Heiligenstadt muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Auf die Weihnachtspyramide aber muss niemand verzichten.

Weihnachtspyramide in Heiligenstadt steht

Auch wenn der Heiligenstädter Weihnachtsmarkt dieses Jahr wegen Corona ausfallen muss, sorgen die Mitarbeiter des Bauhofes, hier Klaus Brümmer, für weihnachtliche Stimmung in der Kreisstadt. „Am Berge" wurde jetzt wieder die fast neun Meter hohe Pyramide mit ihren stattlichen Figuren aufgestellt. Zudem finden fünf große Weihnachtsbäume in der Stadt einen Platz. Nicht zuletzt wird die Krippe mit ihren lebensgroßen Figuren am Markt aufgebaut, damit sich die Kreisstadt im Advent wieder im Lichterglanz zeigt.