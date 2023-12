Benefiz-Aktion Weihnachtsrock in Heiligenstadt für den guten Zweck

Heiligenstadt Der Heiligenstädter Sportverein SC 1911 stellt im Stadion ein großes Adventssingen auf die Beine. Der Erlös ist für ein Kind bestimmt.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion will der SC Heiligenstadt am kommenden Sonntag in der Eichsfelder Kreisstadt ein Zeichen setzen. „Wir laden herzlich zum ersten Adventssingen im Gesundbrunnenstadion ein. Der Einlass ist ab 16 Uhr, musikalischer Start um 17 Uhr. Ein symbolischer Euro Eintritt öffnet die Tür zu einem Abend voller Musik und Solidarität“, sagt Michael Apel, der Pressesprecher des Vereins.

Unter dem bewegenden Motto „Wir helfen Kim“ wolle man sich vereinen, um der zehnjährigen Kim im Kampf gegen den Krebs beizustehen. „Das Gesundbrunnenstadion wird in festlichem Glanz erstrahlen, denn gemeinsam können wir durch unser Engagement und unsere Hilfe einen Unterschied machen“, ist Apel fest überzeugt.

Er setzt dabei nicht nur auf das große Herz der Eichsfelder, sondern hat mit Andi Wölk & Band Menschen gefunden, die sofort zusagten, den Abend musikalisch zu umrahmen und mit den Eichsfeldern zusammen die Herzen zu berühren. „Der symbolische Euro Eintritt fließt direkt in Kims Unterstützungsfonds beim Elternhaus für das krebskranke Kind, um ihr den Weg zu einer hoffnungsvollen Zukunft zu ebnen“, so Michael Apel. Für weihnachtliche Stimmung und Getränke sei selbstverständlich gesorgt, das übernehmen „die Jungs unserer Verbandsliga- und Kreisoberligamannschaften“ und würden die Gäste bestens versorgen. „Damit wollen wir nicht nur Kim, sondern allen Teilnehmern ein unvergessliches Erlebnis bieten.“

Der SC Heiligenstadt ist zuversichtlich, dass es gemeinsam gelinge, ein starkes Zeichen setzen. Es gehe darum, für Kim und ihre Familie in dieser schweren Zeit eine unterstützende Gemeinschaft zu sein und dazu noch ein wenig Weihnachtsfreude zu verbreiten. „Wir zählen auf euch“, so Michael Apel.