Weihnachtsstern hängt dieses Jahr früher

Heiligenstadt. Heiligenstädter Kirchengemeinde St. Marien will Zeichen der Hoffnung zwischen den Türmen an den Adventssonntagen leuchten lassen.

Ungewöhnlich früh haben sich am Samstag Ulrich Kaufhold, Stefan Trost, Stefan Schmidt, Martin Merling sowie Jens und Peter Wand an die Arbeit gemacht. Dabei meinen sie nicht die Uhrzeit. „9 Uhr ist völlig in Ordnung“, sagt Ulrich Kaufhold mit einem Lächeln. Das Ungewöhnliche ist das Datum: Der Samstag vor dem 1. Advent.