Weihnachtsstimmung im Durchgang in Heiligenstadt

Auch wenn der Heiligenstädter Weihnachtsmarkt dieses Jahr ausfallen muss, gibt es doch so manches für seine Gäste und Besucher, wie Oscar und seinem Vater Vincent Delange aus Den Haag, in der festlich hergerichteten Innenstadt zu entdecken. So reihen sich im Durchgang zum Barockgarten sieben liebevoll von den Kindergärten geschmückte Weihnachtsbäume aneinander. Hier kann man sich sicher auch so manche Inspiration zum Selberbasteln holen. Oscar jedenfalls war sichtlich begeistert.