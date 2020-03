Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Absagen wegen Corona im Eichsfeld

Kanonenbahnverein Lengenfeld unterm Stein: Der Draisinen-Auftrieb am 11. April sowie die für den 24. April geplante Mitgliederversammlung wurden abgesagt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Schaugarten Schönhagen: Im April bleibt der Schaugarten geschlossen. Ob die alljährliche Pflanzenbörse am 10. Mai stattfinden kann, ist unklar. Es besteht die Möglichkeit, Jungpflanzen vorzubestellen. Petra Hesse ist ab 1. April freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 036083/54544 für Bestellungen erreichbar.

Jagdgenossenschaft Berlingerode: Die für den 23. März geplante Mitgliederversammlung fällt aus.

Krankenkassen: Die IKK classic, die DAK und die Kaufmännische Krankenkasse haben ihre Servicestellen geschlossen. Mitarbeiter der DAK sind unter Tel.: 03601/856300 sowie per E-Mail service724800@dak.de zu erreichen. Die IKK im Eichsfeld ist wochentags, 8 bis 18 Uhr, unter Tel.: 03605/579492210 oder per E-Mail an info@ikk-classic.de erreichbar. Die Kaufmännische Krankenkasse hat eine kostenfreie Rufnummer 0800-75548640554 eingerichtet. Mitarbeiter sind per E-Mail an service@kkh.de erreichbar.

Eichsfeldforum: Der Vortrag zum Thema „Die digitale Aufrüstung des

Gehirns: Liegt die Zukunft des Menschen in der Technik?“ am 26. März und der Vortrag „Das Kreuz Christi in der Menschheitsgeschichte“ am 2. April fallen aus.

Skatturnier: Das für 27. März geplante Turnier in Breitenworbis fällt aus.