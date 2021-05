Weitere Garagen am Ulmenweg in Leinefelde

Leinefelde. In der Heinestraße baut die Stadt Leinefelde-Worbis über den Eigenbetrieb Kommunale Liegenschaften 20 Garagen. Weitere 20 sollen am Ulmenweg entstehen.

Der Eigenbetrieb Kommunale Liegenschaften der Stadt Leinefelde-Worbis wird auch die Garagen am Ulmenweg bauen. Derzeit entstehen 20 Garagen in der Heinestraße im Ortsteil Leinefelde. Der Baufortschritt ist laut Andreas Ebert, Mitglied der Werkleitung, deutlich sichtbar. Die Garagen werden in Eigenleistung errichtet. Bisher belaufen sich laut Ebert die Baukosten in der Heinestraße auf 46.900 Euro. „Die nächsten Garagen werden mit Betonplatten errichtet“, so Marko Grosa (CDU), Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis. Denn so könne man noch günstiger bauen als in der Heinestraße, wo die Garagen gemauert werden. Für den Bau habe der Eigenbetrieb mit Helmut Jenssen einen weiteren Mitarbeiter eingestellt, hieß es in der Sitzung des Werksausschusses am Mittwoch.