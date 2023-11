Weitere Urnengemeinschaftsanlage und ein besonderer Stein in einem Eichsfelder Dorf

Geisleden. Die Geisleder stießen bei Arbeiten am Friedhof auf einen alten Stein. Nun soll an einen jungen Fliegerleutnant erinnert werden.

Die Arbeiten an einer weiteren Urnengemeinschaftsanlage in Geisleden sind abgeschlossen. Der Startschuss war Anfang Juni gefallen. In einem ersten Bauabschnitt wurden durch die Garten- und Landschaftsbaufirma Stefan Kaufhold Pflasterarbeiten durchgeführt. „Der hierbei entstandene Ring bildet den Innenkreis der neuen Anlage“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Markus Janitzki (parteilos). Mit dem Setzen der Stele Ende Oktober wurde durch die Steinmetzfirma Hildebrand die Anlage vollendet. Technische Unterstützung erhielt sie von der Firma EBW Eichsfelder Betonwerk.

„In den kommenden Wochen wird die aus dem Jahr 2010 bereits bestehende Urnenanlage um weitere Pflasterringe ergänzt. Somit entstehen zusätzliche Urnengräber“, erklärt Janitzki. Im Rahmen der Vorbereitungen seien beim Entfernen einer Stützmauer im Bereich der Trauerhalle mehrere Grabsteine 1917/1918 gefunden worden. Diese Steine stammen noch vom Vorgängerfriedhof, der 1931 geschlossen wurde. Anfang der 1960er Jahre, so Janitzki, sei dieser zum Teil geräumt und Steine beim Bau der heutigen Trauerhalle für das Fundament und die Grundmauer verarbeitet worden.

Unter den gefunden Steinen war auch der Grabstein des im I. Weltkrieg gefallenen Fliegerleutnants Karl Kuhn. Dieser war am 7. April 1918 bei einem Übungsflug von Halle nach Leipzig aus 70 Meter Höhe abgestürzt und mit 28 Jahren verstorben. Er wurde eine Woche später an der Seite seiner Mutter auf dem Friedhof in Geisleden beerdigt.

Der Stein soll in den nächsten Wochen überarbeitet und spätestens im Frühjahr neben dem Kriegerdenkmal aufgestellt werden.