Weitere Verkehrseinschränkungen in der Heiligenstädter Innenstadt

Heiligenstadt. Seit Montag kommt es zu zwei Sperrungen in Heiligenstadt. Umleitungen sind eingerichtet.

In der Heiligenstädter Innenstadt kommt es zu weiteren Verkehrsbehinderungen. In der Ratsgasse Höhe Hausnummer 8 wurde am Montag, 4. September, eine Sperrung für vier Wochen eingerichtet. Grund sind umfangreiche Dacharbeiten in diesem Abschnitt. Der Verkehr in der Ratsgasse wird über die Alte Stube und Schlaggasse umgeleitet.

Ebenfalls seit Montag, 4. September, ist die Zufahrt von der Kreuzung Wilhelmstraße in die Innenstadt gesperrt. Gesperrt ist dieser Bereich bis einschließlich Mittwoch, 6. September. Von der Kreuzung an der Petristraße in Richtung Alte Torwache wird die Fahrbahn erneuert. Die Innenstadt ist aus Richtung Aegidienstraße zu erreichen.