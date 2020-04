Heiligenstadt. Ein 77-jähriger Mann ist im Eichsfeld am Sonntagnachmittag im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Weiterer Mann mit Coronavirus im Eichsfeld gestorben

Das teilte die Kreisverwaltung am Montagmittag mit. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Landkreis Eichsfeld auf vier. Verstorben sind bislang ein 88-Jähriger, ein 84- sowie ein 79-Jähriger. Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden nicht registriert, ebenso Genesungen, heißt es aus dem Landratsamt. Die Zahl der aktuell noch Infizierten wird mit 57 angegeben. Alle aktuellen lesen Sie in unserem Entwicklungen im Liveblog.

