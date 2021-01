Weiterer Todesfall mit Corona im Eichsfeld

Ein weiteres Todesopfer in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion meldete das Landratsamt Eichsfeld am Montag. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 111. Corona-Blog: Nur geringer Anstieg bei Infektionszahlen – Ramelow zeigt Reue nach Social-Media-Auftritten

Vier Neuinfektionen wurden nach Behördenangaben registriert, neun Menschen sind genesen. Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten belaufe sich somit auf 764 Personen. 35 von ihnen müssten stationär behandelt werden, neun davon mit schwerem Verlauf. Die Sieben-Tages-Inzidenz gab das Landratsamt mit 228,0 an.

Im benachbarten Landkreis Göttingen sind 463 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, so die dortige Kreisverwaltung. Der Inzidenzwert liege bei 68,4. Die meisten Infizierten gebe es mit 137 derzeit in der Stadt Göttingen, in der Stadt Duderstadt seien es 76, in der Stadt Bad Lauterberg 19.