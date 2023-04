Weiteres Gebiet im Eichsfeld für den Glasfaserausbau wird vorgestellt

Schimberg. In der Verwaltungsgemeinschaft Ershausen/Geismar erfolgt der Glasfaserausbau für schnelles Internet. Einwohner sind zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Die Deutsche Telekom lädt in der Verwaltungsgemeinschaft Ershausen/Geismar zu zwei Informationsveranstaltungen ein. Thema ist das neue Glasfasernetz in den Gemeinden Geismar und Schimberg. Roman Gebhardt, Regionalmanager der Telekom, stellt das neue Ausbaugebiet vor und wie der neue Anschluss ins Haus kommt. Er beantwortet alle Fragen rund um die Möglichkeiten des Glasfaseranschlusses sowie zu den Tarifoptionen. Am Dienstag, 25. April, um 18 Uhr, wird Gebhardt nach seinem Vortrag den Bürgerinnen und Bürgern im Kulturhaus Geismar Rede und Antwort stehen, einen Tag später, am 26. April, sind die Einwohner um 18 Uhr in den Saal in Ershausen eingeladen.