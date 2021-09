Weltkindertag im Grenzmuseum Schifflersgrund

Asbach-Sickenberg. Mit kostenloser Entdeckertour und Gedenkstättenführung Geschichte(n) auf der Spur.

Am kommenden Montag, 20. September, findet der jährliche Weltkindertag statt. Bereits seit 1954 wird an diesem Tag auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern in allen Regionen der Welt aufmerksam gemacht. In Thüringen ist der Tag seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag. Das Grenzmuseum Schifflersgrund bietet am diesjährigen Weltkindertag ein abwechslungsreiches Programm für Familien und Kinder ab 6 Jahren.

Bereits um 10 Uhr startet die „Entdeckertour“ am Schifflersgrund. Dabei gibt es viel Neues zu sehen, zu hören, zu fühlen und zu riechen. Zwei Stunden lang geht es kreuz und quer durch die Gedenkstätte.

Von 14 bis 17 Uhr gibt es eine Gedenkstättenführung mit anschließender kleiner Grenzwanderung zum nahe gelegenen Hof Sickenberg. Im Hofcafé von Kristina Bauer gibt es Kaffee und Kuchen für Selbstzahler.

Anne Vaupel-Meier vom Grenzmuseum Schifflersgrund freut sich auf den Tag und erzählt: „Geschichte und Geschichten lassen sich am Schifflersgrund sehr vielfältig vermitteln. Historie trifft hier auf Natur, Ernstes auf Anekdoten von früher. Der Kolonnenweg lädt zum Wandern ein. Originale und Rekonstruktionen sind greifbar. So wird Geschichte bereits für ganz junge Menschen erlebbar gemacht“.

Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei, die Anzahl der Teilnehmer jedoch begrenzt. Das Grenzmuseum Schifflersgrund bittet um Voranmeldung bis zum 19. September per E-Mail an info@grenzmuseum.de oder telefonisch unter 036087/98409.

Neben festem Schuhwerk wird das Tragen von witterungsangepasster Kleidung empfohlen. Gefördert wird die Veranstaltung mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. red

