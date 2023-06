Wenn aus einem Garagenverkauf eine Schlammschlacht im Eichsfeld wird

Der Streit um das Garagengrundstück am Bahnerstieg wird mehr und mehr zum Politikum.

Aus dem Garagenstreit in Heiligenstadt wird zunehmend ein Politikum. Eine frühere Information hätte das vielleicht verhindert.

Der Heiligenstädter Garagenstreit ist ein Paradebeispiel dafür, welcher Flurschaden bei mangelhafter Kommunikation entstehen kann. Eine frühzeitige und umfangreiche Information an die betroffenen Pächter hätte die kommunalpolitische Schlammschlacht, die nun in der Kreisstadt stattfindet, von Anfang an verhindern können.

Doch nun liegt das Kind im Brunnen, der Zwist zwischen CDU und BI „Menschen für Heiligenstadt“ wird öffentlich ausgetragen, beide Seiten überschütten sich gegenseitig mit Vorwürfen. Das Ganze mag auch der 2024 anstehenden Kommunalwahl geschuldet sein, schließlich wird ein neues Heiligenstädter Stadtoberhaupt gewählt.

Daniel Wiegand, Redakteur Lokalredaktion Eichsfeld Foto: Eckhard Jüngel

Es erinnert an die große Bühne der Bundespolitik, wo ebenfalls meist stilles Einvernehmen auf beiden Seiten herrscht, bis sich das Ende der Legislaturperiode anbahnt. Dann stehen plötzlich Beschlüsse in der Kritik, die man einst noch gemeinsam getragen hat. Doch im parteipolitischen Klein-Klein gerät schnell das Wichtigste aus dem Fokus: das Interesse der Bürger. Der Wahlkampf in der Kreisstadt scheint eröffnet zu sein.

Kommentar zum Artikel „Garagenstreit in Heiligenstadt: BI-Chef Johannes Rauch wirft Peter Gabel Opportunismus vor“