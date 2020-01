Wenn der Klee doch echt ist

Es gibt Menschen, die haben einen grünen Daumen. Und es gibt Menschen, denen es einfach nicht gegeben ist, ein Pflänzchen zur Blüte zu bringen. Für letztere hat sich der Handel vor vielen Jahren etwas einfallen lassen, an dem sich – das liegt in der Natur der Sache – wiederum die Geister scheiden: Plastikpflanzen.

Es gibt sie als Deko in allen Größen, oft in einem Blumentopf. Man kann einzelne Stängel und Blüten kaufen, sie nach Herzenslust in Haus, Wohnung, Balkon und im Garten verteilen.

Der Vorteil ist, dass man sie nicht gießen muss. Der Nachteil: Es sind echte Staubfänger.

Das Allergemeinste aber ist, dass die Dinger inzwischen einer echten Pflanze täuschend ähneln. Man muss zweimal hingucken, manchmal gar dreimal, ehe man sich sicher ist.

Ein mir gut bekannter Herr ist jetzt richtig darauf reingefallen. Er bekam Glücksklee mit einem kleinen Schornsteinfeger darin geschenkt. Er dankte höflich, stellte das Teil ab und kümmerte sich nicht mehr. Der Klee ist inzwischen nur noch eine Wucherung trockener Stängel.

„Ich dachte, er wäre aus Plastik“, war der Herr entsetzt, traurig und verblüfft in einem. Jetzt hab ich den Klee. Vielleicht erwecke ich ihn ja wieder zum Leben...