Wenn eine Bundesstraße im Eichsfeld zur Autobahn wird

„Ich habe alles versucht“, sagt Christel Fiedler, Betreiberin der Honsel-Tankstelle in Hohengandern. Lastwagen, die nicht die ausgeschilderte Umleitungsstrecke rund um den Heidkopftunnel nehmen, sondern durch Hohengandern fahren, nur um festzustellen, dass die B 80 Richtung Westen dort auch gesperrt ist, nutzen das Gelände der Tankstelle als Wendeschleife. Und dabei nehmen sie wenig Rücksicht. Das Ergebnis sind kaputt gefahrene Leuchtreklamen, aufgerissener Asphalt, zerfahrene Rabatten und eine Menge Lärm.

Fahrer mit altem Navi geratenvon einer Sperrung in die nächste

Wegen der Bauarbeiten im Heidkopftunnel der A 38 wird der Verkehr an der Anschlussstelle Arenshausen auf eine Umleitung geleitet. Foto: Eckhard Jüngel

Sie habe sich die Finger wund telefoniert, bei Polizei und Straßenbauamt angerufen. Niemand zeigt sich verantwortlich für die Schäden, auf denen Christel Fiedler am Ende wohl selbst sitzenbleibt. „Ich müsste jeden einzelnen Laster notieren und die Firmen anzeigen. Das schaffe ich einfach nicht, bin jetzt schon mit den Nerven am Ende.“ Mittlerweile hat sie schon eigene Fahrzeuge auf einer Fahrbahn der Tankstelle postiert, um die Lkw zum Langsamfahren zu animieren.

Warum diese – zu Anfang waren es über 100 am Tag, mittlerweile sind es gut die Hälfte, schätzt Christel Fiedler – überhaupt bis nach Hohengandern kommen und nicht über die Umleitung fahren, glaubt sie zu wissen. Und Uwe Kappmeier von der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die für Tunnel und Umleitung zuständig ist, bestätigt: „Dieses Problem gibt es immer wieder. Viele fahren nach ihren alten Navigationsgeräten und schauen nicht auf die Beschilderung. Das tut uns furchtbar leid, aber dafür sind wir nicht verantwortlich.“

Nachdem sich Christel Fiedler zum ersten Mal beschwert hatte, wurde die Beschilderung angepasst. Direkt an der Abfahrt Arenshausen weist ein großes Schild darauf hin, das Navi auszuschalten. Nur halten sich immer noch nicht alle daran.

Neben den Schäden an Tankstelle und Gelände gehe es aber auch um den Lärm, gerade in der Nacht.

Um die Situation zu beruhigen hat Christel Fiedler einen Traktor auf das Tankstellengelände gestellt. Im Vordergrund sind die Schäden zu sehen, die die Lastwagen verursacht haben. Foto: Eckhard Jüngel

Davon weiß auch Ulli Schwenderling ein Lied zu singen. Er wohnt an der Miwepa bei Marth und schätzt das Verkehrsaufkommen dort auf 500 Lastzüge pro Stunde plus Autos, nachts auf die Hälfte. „Hier wird eine Bundesstraße zur Autobahn gemacht“, sagt er und nennt es unzumutbar. Als Lehrer an der Regelschule Arenshausen weiß er: Auch das Lüften sei wegen der Pandemie dort ein Graus, da der Straßenlärm extrem störe. Er stehe mit Polizei und Kreis in Kontakt. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung sei das mindeste in diesem Bereich, es gebe auf jeden Fall Verbesserungsmöglichkeiten.

Hinzu kommt noch, dass nicht wenige Fahrzeuge eine Umleitungsstrecke über Marth nutzen, die aber gar nichts mit der Autobahn zu tun hat. Ein Umleitungsschild nach Schachtebich sorgt da für Verwirrung und erhöhtes Verkehrsaufkommen in dem kleinen Ort.

Was die Situation an der Tankstelle in Hohengandern betrifft, gibt es aber Licht am Ende des Tunnels. Laut Angaben von Hessen Mobil, dem Pendant zum Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, liegen die Arbeiten zur Fertigstellung der Brücke an der Einmündung auf die B 27 bei Neu-Eichenberg voll im Zeitplan. „Wir gehen, wie angekündigt, von einer Öffnung der Vollsperrung am 31. Dezember dieses Jahres aus. Je nach Verlauf der noch auszuführenden Arbeiten ist auch eine frühere Öffnung der Sperrung möglich.“