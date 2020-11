Werbung für die Region: Ein neuer Flyer über den Kanonenbahnradweg

Schon vier Mal ist Uwe Müller von der Verwaltung des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal den 70 Kilometer langen Kanonenbahnradweg gefahren. Bei der jüngsten Tour hatte er besondere Gäste dabei. Redakteur Andreas Leicht und Fotograf Peter Hirth vom Merian-Magazin haben ihn begleitet. Daraus entstanden ist ein Artikel in der August-Ausgabe des deutschlandweit vertriebenen Reisemagazins. Und das gab den Auftakt zu einem neuen Flyer des Naturparks, der sich ganz und gar einem der wohl einzigartigsten Radwege Thüringens widmet.

Das passe auch ganz ausgezeichnet zum Leitthema des Jahres „Radland Thüringen“, das sich die Thüringer Tourismus GmbH überlegt hatte, so Uwe Müller. „Radfahren kommt immer mehr“, weiß er. Und obwohl schon vorher viel Werbung für die Radwege des Eichsfeldes gemacht wurde, gab es eben noch keinen Flyer zum Kanonenbahnradweg. „Damit hat man nun etwas, was man den Leuten in die Hand geben kann.“

Zehn Punkte, die auf Sehenswertes entlang der Route verweisen

Aufgebaut ist er recht einfach. Es gibt eine Übersichtskarte vom süd-westlichen Eichsfeld, auf dem auch neue weitere Radwege eingezeichnet sind. Damit können Radfahrer auch Rundtouren erkunden. Auf der Karte befinden sich insgesamt zehn Punkte, die auf Sehenswertes entlang der Route verweisen. Los geht es da beim Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt. In der Stadt beginnt der Radweg auch.

Mit einem kleinen Abstecher ist man schnell an der Unstrutquelle in Kefferhausen oder an der Werdigeshäuser Kirche. Wieder auf dem Radweg kommt dann schon bald der Küllstedter Tunnel. Das ist einer der längsten Radtunnel Deutschlands. „Wenn nicht sogar der längste“, sagt Uwe Müller. Hat man den 1530 Meter langen Tunnel, in dem konstant 8 bis 10 Grad Celsius herrschen durchquert, kann man eine geologische Besonderheit besuchen: eine Kalktuffquelle, aus der das Wasser über Sinterterrassen in einen kleinen Bach hinab plätschert. Weiter geht es zum Lutterwasserfall bei Großbartloff und zum Eisenbahnviadukt in Lengenfeld/Stein. Dort bietet auch der frühere Bahnhof Möglichkeit zur Rast. Zur inneren Einkehr lädt dann die Radwegekirche „Der gute Hirte“ in Großtöpfer ein bevor der Kanonenbahnradweg ein Stück auf dem ehemaligen Kolonnenweg verläuft und nach Grenzübertritt ein Stück weiter in Frieda in Hessen endet.

Den Flyer runden Ausführungen zur Kanonenbahn mit historischen Ansichten, Informationen zum Naturparkzentrum und zur Burg Scharfenstein sowie Wissenswertes zum Naturpark ab.

Der Flyer ist auch im Internet unter www.naturpark-ehw.de beimInfomaterial zu finden.