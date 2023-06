Wettstreit um Pokal des Heiligenstädter Bürgermeisters

Heiligenstadt. Heiligenstädter Schützen laden ins Pferdebachtal ein

Jedes Jahr zu Beginn des Schützenfestes lädt die Schützengesellschaft von 1305 alle Heiligenstädter Einwohner sowie Gäste der Stadt zum Schießen um den Tilman-Riemenschneider-Pokal auf die Schießsportanlage im Pferdebachtal ein.

Der Wettbewerb findet in diesem Jahr am kommenden Wochenende, und zwar am Samstag, 17. Juni, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr sowie am Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 12 Uhr statt, teilt der Sprecher der Schützen, Detlef Kraft, mit.

Geschossen wird um den Pokal des Bürgermeisters in der Disziplin KK-Sportgewehr/Auflage 20 Schuss. Die Kleinkalibergewehre und die Munition werden von der Schützengesellschaft bereitgestellt. Die Wertung erfolgt in den Klassen Bürger – männlich und Bürger – weiblich. Geschossen werden kann ab einem Alter von 18 Jahren.

Die Plätze 1 bis 3 je Klasse erhalten Pokale und Urkunden. Unter allen anwesenden teilnehmenden Bürgern werden laut Detlef Kraft sechs Gutscheine im Wert von 20 bis 50 Euro verlost.

Die Sieger werden dann aber erst zum Schützenfest am Sonntag, 2. Juli, gegen 15.30 Uhr zum Platzkonzert der „Kallmeröder Musikanten“ im Festzelt auf dem Friedensplatz ausgezeichnet.