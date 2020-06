Beuren. Zu einer besonderen Veranstaltung wird am Samstag, 27. Juni, eingeladen.

Whisky und keltische Musik auf Burg Scharfenstein

Die Whiskywelt auf Burg Scharfenstein lädt am Samstag, 27. Juni, anlässlich des „Tages des deutschen Whiskys“ ein. Ab 11 Uhr können die Besucher auf Entdeckungstour gehen. Um 14 Uhr wird der Brennmeister die Whiskyherstellung beim Schaudestillieren vorführen und ausführlich erläutern sowie bei allen Fragen zum Whisky Rede und Antwort stehen. Musikalisch begleitet Janna mit keltischen Klängen durch den Tag. Der Eintritt in die Whiskywelt ist an diesem Tag frei, lediglich für die geführten Touren ist eine Teilnahmegebühr zu zahlen. Diese starten um 15, 16.30 und 18 Uhr, teilt der Veranstalter mit.