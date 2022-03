Wichtige Verkehrsader in Heiligenstadt zwei Tage gesperrt

Heiligenstadt. Zwei Tage lang müssen an wichtiger Verkehrsader in Heiligenstadt sturmgeschädigte Bäume begutachtet und behandelt werden.

Die Stadt Heiligenstadt teilt mit, dass am Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März, am Leineberg ab der Einmündung Nordhäuser Straße und ab Einmündung An der Badeanstalt Verkehrssicherungsmaßnahmen an sturmgeschädigten Bäumen stattfinden.

„Hierzu ist eine Vollsperrung des Straßenabschnittes notwendig“, heißt es von der Stadtverwaltung. Sie bittet um Verständnis und darum, den geänderten Verkehrsführungen Folge zu leisten.