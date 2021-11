Wichtige Zeugin nach Belästigung gesucht - Alarmanlage auf Solarpark ausgelöst: Drei Männer festgenommen

Das sind die Meldungen der Polizei für das Eichsfeld.

Wichtige Zeugin nach Belästigung gesucht

Bei Ermittlungen sucht die Polizei eine wichtige Zeugin zu einem Vorfall am Sonnabendnachmittag auf der Birkunger Straße in Dingelstädt. An diesem Nachmittag war ein verwirrter 34-jähriger Mann dort zu Fuß unterwegs. Er soll in der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.50 Uhr auf der Straße eine bislang unbekannte Frau belästigt haben. Bei der Frau soll es sich um eine ältere Dame mit grauen Haaren handeln. Die Polizei bittet die Zeugin, sich bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden. Wer hat außerdem die Belästigung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

Mann durch zersplitterte Scheibe verletzt

Eine Schnittwunde an der Hand erlitt ein Autofahrer am Montagabend bei einem Verkehrsunfall zwischen Arenshausen und Gerbershausen. Der 33-Jährige fuhr dort mit seinem Skoda Rapid. In einer Kurve stieß der Außenspiegel des Rapid gegen den Spiegel eines entgegenkommenden Skoda Roomster. Die Seitenscheibe des Rapid splitterte. Der 33-Jährige musste am Unfallort medizinisch versorgt werden.

Alarmanlage auf Solarpark ausgelöst: Drei Männer festgenommen

Ein Sicherheitsdienst informierte am Montagabend die Polizei über einen ausgelösten Alarm auf dem Gelände des Solarparks in Bickenriede. Drei Männer hielten sich dort widerrechtlich auf und flüchteten jedoch mit einem Skoda Octavia, als die Polizei eintraf. Sie konnten nach einer kurzen Verfolgung auf der B 247 am Abzweig Horsmar gestoppt und festgenommen werden. Die drei Polen im Alter von 25, 26 und 41 Jahren wurden am Vormittag vernommen. Gestohlen hatten sie nichts, waren aber durch Anheben eines Zaunes verbotenerweise auf das Gelände gelangt.

Die wirklichen Hintergründe der Anwesenheit auf dem Solargelände konnten nicht geklärt werden. Alle Drei, die polizeilich hinreichend bekannt sind, mussten, auf Weisung der Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der 41-jährige Autofahrer stand unter dem Einfluss von Drogen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet.

