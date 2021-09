Widerstand gegen Schulneubau am Iberg

Heiligenstadt. 350 Gäste kamen bei einer Bürgerversammlung in Heiligenstadt zusammen. Das Thema: Der Schulneubau am Iberg. Bürger haben eine Petition dagegen gestartet.

Die Luft knisterte Dienstagabend in der Heiligenstädter Stadthalle vor Spannung. Rund 300 Menschen drinnen und noch einmal etwa 50 davor waren zur Bürgerversammlung gekommen, in der das Bistum Erfurt und die Stadt über das Vorhaben eines Schulneubaus des Elisabeth-Gymnasiums informieren wollten – am Standort unter dem Iberg.

„Ich musste erkennen, dass die Idee nicht vorübergehend ist, sondern ernst wird“, sagte Bürgermeister Thomas Spielmann (BI). Sein großes Anliegen sei es, dass der Prozess sachlich verläuft. „Es ist noch kein einziger Antrag bei uns eingegangen, nichts von den Ideen ist in trockenen Tüchern. Wir sind ganz am Anfang“, betonte er. Bauamtsleiter Philipp Heinrichs erklärte den Bürgern kurz, wie solch ein mehrstufiges Antragsverfahren abläuft, welche Belange berücksichtigt werden müssen, welche Stellungnahmen und öffentliche Auslegungen notwendig sind. Es dauere mindestens noch zwei Jahre, bis ein Baurecht erlangt werden könne. „Die Versammlung heute ist eine sehr frühe Bürgerbeteiligung“, sagte er.

Bistum erklärt Unmöglichkeit der Erweiterung am Friedensplatz

So könnte das neue Gebäude nach einem ersten Entwurf aussehen. Foto: Eckhard Jüngel

Martin Fahnroth, Leiter der Schulabteilung des Bistums Erfurt, erklärte den Werdegang zur Trägerschaft seit 2019 über das Gymnasium und die Gründe, warum man sich für einen Neubau entschieden habe und gegen die Sanierung der Bergschule am Friedensplatz. Dort gebe es einen hohen Sanierungsstau, aber keinerlei Möglichkeiten zur Erweiterung. Man habe auch geprüft, das alte benachbarte Sparkassengebäude hinzuzunehmen. „Es ist trotzdem nicht möglich“, sagte Dombaumeister Andreas Gold, Leiter des Bischöflichen Bauamtes. Er versuchte anhand von Fotos den Bürgern den Zustand des jetzigen Gebäudes zu verdeutlichen.

Thomas Spielmann betonte, dass man verschiedenste Standorte in der Stadt analysiert habe, innen wie an der Peripherie. Doch bislang habe sich der unter dem Iberg als der geeignetste herausgestellt. Wie es dort einmal aussehen könnte, stellte Architektin Claudia Späte vor. Nach ersten Überlegungen soll auf dem Gelände nahe der Grundschule Theodor Storm ein Gebäude entstehen, das trotz der Hanglage das Gymnasium und eine zusätzliche zweizügige Regelschule beherbergen kann, dazu Turnhalle und Außensportanlagen. Das hörten sich die Bürger noch in Ruhe an, obwohl es in einigen Reihen schon rumorte.

Polizeihauptkommissar Sebastian Schneider sprach über die Verkehrssituationen, wie sie sich derzeit darstellen. Aber, so hieß es, ein Verkehrskonzept für den Iberg gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Dann begann die Fragerunde. Hier machten die Bürger ihrem Groll richtig Luft. Thomas Zarski, Anwohner unter dem Iberg, verlas eine Stellungnahme von mehreren Punkten. Vor allem gehe es um die geplante Abholzung von mindestens 1,5 Hektar Wald auf dem Rondelchen. „Gesunden, 100 Jahre alten Wald abzuholzen, ist eine klimatechnische Katastrophe.“ Es komme heute auf jeden Baum an.

Er ließ das Argument nicht gelten, dass für jeden gefällten Baum gesetzlich vorgeschrieben drei neue gepflanzt werden müssen. „Die ersetzen keinen 100-jährigen Baum mit seinem großen Blätterdach“, so Zarski.

Bürger sammeln Unterschriften für Petition gegen den Standort

Auch die Lebensqualität im Wohngebiet würde durch den Schulneubau massiv beeinträchtigt. Drei Schulen in so einem kleinen Wohngebiet seien nicht hinnehmbar. Auch glaube man nicht, dass es sich nur um 1,5 Hektar handele, im Endeffekt müssten viel mehr Bäume weichen für das Baufeld dieser Großbaustelle, so Zarski.

Martin Fahnroth, Leiter der Schulabteilung, Bistum Erfurt, erklärte die Gründe für die Entscheidung zum Neubau. Foto: Eckhard Jüngel

All diese Fragen würde im laufenden Prozess geklärt, bat Spielmann einmal mehr um Sachlichkeit, ohne sie könne man keine Lösung finden. Auch andere Anwohner traten ans Mikrofon, wehrten sich vehement gegen den Bau am Iberg. Mit der Ruhe sei es dann vorbei, wenn 1500 Personen täglich dort bewegt werden müssten, Schüler wie Lehrer mit Bussen und Autos.

„Geben Sie uns wenigstens eine Chance“, wurde Andreas Gold vom Bistum etwas ungehalten. Tobias Gerling dagegen meinte, dass hier tatsächlich viel Eigeninteresse der Anwohner vorherrsche. Würde woanders gebaut, würde es sie kaum interessieren. „Auch an anderen Standorten gibt es wieder Belange der Anwohner.“ Am Ende der zweieinhalbstündigen Versammlung herrschte der Tenor, dass man nicht gegen einen Schulneubau an sich sei – „nur eben nicht an diesem Standort.“ Man werde alle Belange prüfen, hieß es vom Bistum. „Mit allen Konsequenzen.“

Konsequenzen haben aber Anwohner schon gezogen. Im nächsten Stadtrat soll eine Petition an den Bürgermeister überreicht werden mit mehr als 1000 Unterschriften gegen den Bau unter dem Iberg.

