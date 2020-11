Pläne für den Bau von Windrädern im Wald zwischen Beberstedt und Silberhausen bekommen Gegenwind. Am Wochenende gründete sich die Bürgerinitiative (BI) „Dün-Wald ohne Windkraft“, die im Vorfeld über 100 Unterschriften sammelte.

Ziel ist es, Windräder im Wald, auf dem Dün sowie in der Gemarkung der Gemeinde Dünwald zu verhindern, erklärt Thomas Marx aus Beberstedt, Vorsitzender der BI. Man wolle nicht gegen alternative Energien agieren, heißt es in einer Erklärung, appelliere aber an eine durchdachte Umsetzung, die die Themen Umwelt- und Naturschutz, Gesundheit der Anwohner sowie Speicherung und Transport der Energie betrachte. Man wolle den Wald als natürlichen Lebensraum schützen und die Lebensqualität der Einwohner bewahren sowie Wertverluste von Grundstücken und Immobilien verhindern.

Bei der Gemeinderatssitzung Anfang Oktober hatten Vertreter des Anlagenplaners Altus Pläne für den Bau von fünf jeweils fast 250 Meter hohen Windkraftanlagen vorgestellt. Befürwortet wird das von der Waldbesitzer GbR Beberstedt, der die betreffenden Flächen gehören und zu der auch drei Gemeinderatsmitglieder zählen. Die Gemeinde könnte von Gewerbesteuern und Wegpacht profitieren. Dass die Planungen bereits fortgeschritten sind, hätten einige Bürger erst in der Gemeinderatssitzung und aus der anschließenden Berichterstattung dieser Zeitung erfahren, sagt Marx. So auch, dass der Abstand zur nächsten Wohnbebauung in Beberstedt eineinhalb Kilometer betrage.

Über viele Jahre hinweg hatte sich in Hüpstedt eine Anti-Windkraft-Initiative gegen Windräder stark gemacht, unter anderem mit dem ehemaligen Bürgermeister Gerhard Wegerich (parteilos). Der erklärte, man könne das bestehende Windvorranggebiet in der Gemeinde wohl nicht verhindern. Jede Alternative zum Wald sei näher am Ort. Im Dezember befasst sich der Gemeinderat erneut mit dem Thema.